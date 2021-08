Météo : info du jour (Anacim)

Des Orages et pluies d’intensité variable accompagnés de vents assez forts prévus sur les régions sud, centre et probablement la Côte (côte sud, îles sine Saloum, petite côte, Dakar Louga) progressivement au cours de cette matinée et l’après-midi.

Les régions de Matam et Louga seront aussi touchées par le système pluvio-orageux annonce l’Agence nationale de l’aviation civil et de la météorologie

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor