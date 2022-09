lundi 5 septembre 2022 • 1301 lectures • 0 commentaires

iGFM- L'instabilité persistera sur une bonne partie du pays. Pluies intermittentes sur la petite Côte et à Dakar durant la journée.

Dans l'après-midi de ce lundi, des orages et des pluies sont prévus sur les régions Sud-Ouest (Ziguinchor, Sedhiou, Kolda), centre-Sud (Fatick, Kaolack), cet après-midi et la nuit.



L'Anacim prévient qu'il y a des risques d'orages et de pluies à Diourbel, Thiès et Louga, en fin d'après-midi et la nuit.