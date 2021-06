mercredi 30 juin 2021 • 268 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce les couleurs de ce mercredi. En effet l’Anacim averti un temps plutôt ensoleillé dans le pays sauf quelques turbulences constaté dans sud.

Le ciel sera ensoleillé sur la quasi-totalité du territoire. Néanmoins, des risques de pluies faibles seront notés sur les régions sud au cours de cette nuit allant au petit matin.

La sensation de chaleur persistera à l’intérieur du pays, particulièrement dans les régions nord et centre où les pics de températures varieront entre 32 et 39°C. Les visibilités seront généralement

Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest sur l’ensemble du territoire. Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises ces prochaines 24h.

Des épisodes pluvio-orageux intéresseront le Sud et le Centre notamment le Saloum du 01 au 03 juillet 2021.