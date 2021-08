Météo: les infos du jour

Des pluies intermittentes persisteront au courant de la journée du mardi sur la façade Ouest (Sud-ouest et Centre- ouest) du pays. Toutefois en fin d’après-midi et dans la nuit, les conditions resteront favorables à l’Est et au Sud-est du pays.

En raison des pluies prévues et de la forte couverture nuageuse Nuage, les températures journalières resteront en baisse Visage soulagé à l’ouest du pays.

Néanmoins les maxi diurnes varieront entre 27°C à Dakar à 36°C à l’Est. Les visibilités Yeux seront généralement bonnes.

Les vents Mouvement précipité dominants, d’intensité faible à modérés seront de secteur Ouest. Les conditions météorologiques en mer Vague seront stables Coche blanche en gras sur les côtes sénégalaises Drapeau du Sénégal ces prochaines 24h.

