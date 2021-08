jeudi 5 août 2021 • 203 lectures • 0 commentaires

Actualité 58 mins Taille

Au cours de cet après-midi Coucher de soleil sur les toits de la ville allant à la matinée de demain, des pluies accompagnées d’orages seront notées sur les localités Sud et Centre-sud du pays, avec une possible extension vers les régions Centre du pays où le ciel sera nuageux

Ailleurs, le temps sera stable et passagèrement nuageux Soleil derrière un nuage.

Compte tenu de la couverture nuageuse, la chaleur sera relativement moins sensible sur une bonne partie du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 29 et 37°C. Les visibilités Yeux seront généralement bonnes.

Les vents Mouvement précipité dominants, d’intensité faible à modérés seront de secteur Ouest à Sud-ouest. Les conditions météorologiques en mer Vague seront stables sur les côtes sénégalaises.