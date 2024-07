vendredi 14 juin 2024 • 4325 lectures • 0 commentaires

Société 2 semaines Taille

Le Bulletin Météo allant du vendredi 14/06/24 au dimanche 16/06/24

Pendant les prochaines 24 heures, des orages et des pluies d’intensités variables sont prévus dans le Sud (Kédougou, Tambacounda, Kolda, Bakel et Ziguinchor) du territoire avec des risques d’extension vers le Centre-sud (Koungheul, Nioro, Fatick et Kaolack).



Durant la journée du Samedi, ces manifestations pluvio-orageuses s’étendront sur tout le Centre avec des possibilités d’averses vers l’Ouest (Dakar et Thiès) et le Nord (Matam, Louga et Linguère).



En fin de période notamment la journée du Dimanche, l’instabilité se limitera dans les régions du Sud particulièrement sur Kédougou et Ziguinchor.



La sensation de chaleur se maintiendra sur une bonne partie du pays notamment dans les localités du Centre et du Nord-est où le thermomètre affichera les pics de températures les plus élevés.



Les visibilités seront réduites par des particules de poussière en suspension dans les régions Nord et Est du pays.



Les vents souffleront avec une intensité faible à modérée et de secteur Sud-ouest à Ouest sur le Sud-est, devenant Nord- ouest à Ouest ailleurs.



ANACIM