mercredi 13 octobre 2021 • 296 lectures • 0 commentaires

iGFM- Météo du mercredi 13/10/21 à 12h00 au jeudi 14/10/21 à 12h00: Au cours de la journée, un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux sera noté sur une bonne partie du territoire avec néanmoins de faibles pluies attendus par endroits sur les localités Sud du pays durant la nuit.

La chaleur humide sera ressentie sur l’ensemble du territoire, particulièrement sur les localités Centre et Nord-est où les températures maximales varieront entre 37 et 40°C.



Les visibilités resteront généralement bonnes. Les vents seront d’intensité faible à modérée et de secteur Ouest à Sud-Ouest.



Les conditions météorologiques en mer resteront stables sur le long des côtes sénégalaises.