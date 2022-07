jeudi 28 juillet 2022 • 744 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM- Le ciel sera ensoleillé à passagèrement nuageux sur la quasi-totalité du territoire sénégalais.

Toutefois, en fin d’après-midi et la nuit, des orages et des pluies d’intensité faible pourraient intéresser les localités Sud.



La chaleur persistera à l’intérieur du pays notamment à l’Est et au Centre où les températures maximales journalières oscilleront entre 34 et 38°C. Les visibilités seront bonnes.