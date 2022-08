vendredi 5 août 2022 • 1075 lectures • 0 commentaires

iGFM- Des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans les zones Sud, Centre-Sud et le littoral avec de possibles extensions jusqu’au centre du pays au courant de la journée du vendredi et celle du samedi.

Toutefois, sur le reste du territoire, le ciel sera nuageux avec des risques de pluies faibles par endroits.



En raison de la forte couverture nuageuse, les températures seront à la baisse à l’intérieur du pays notamment dans les régions Centre, Sud et le littoral avec des maximas qui varieront entre 28 et 31°C.



Cependant, la sensation de chaleur sera de mise dans les localités Nord-est où les temperatures afficheront des valeurs comprises entre 35 et 38°C. Les visibilités seront bonnes.