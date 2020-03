Louga : le film du meurtre de Yoro Kâ raconté par son frère

iGFM-(Dakar) Un homme d’une soixantaine d’années tué par balle. La victime, Yoro Kâ a été atteinte en plein cœur. Le drame s’est produit dans la commune de Ngidileu département de Louga. Son frère Pathé Kâ affecté par l’événement malheureux raconte qu’il a été réveillé vers 6h du matin pour être informé que son frère Yoro est parti. Arrivé sur les lieux, il a retrouvé son frère mort touché en plein cœur. C’est ainsi qu’il a appelé les sapeurs-pompiers.

Pathé d’ajouter que l’une des femmes du défunt et les voisins racontent avoir entendu un bruit vers 3h du matin qui ressemblait à un détonateur de fusil. Pour l’instant, les circonstances de sa mort sont inconnues. La gendarmerie a ouvert une enquête et les populations réclament plus de sécurité.

Ndéye Rokheya THIANE