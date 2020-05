Meurtre à Thiès : après avoir brûlé son père, Fallou Diop se justifie

iGFM – (Dakar) – Recherché et retrouvé par la police après avoir mis le feu sur son père et disparaître après l’acte macabre, le Fallou Diop a fait des révélations hier, lors de sa garde à vue. « J’ai mis le feu du bol rempli d’essence avant de le lui jeter alors qu’il regardait la télé. Le même soir, il devait accueillir sa nouvelle épouse, c’est pourquoi je suis passé à l’acte. Il a frappé et répudié après l’avoir accusé d’adultère. Il disait partout qu’elle couchait avec les hommes et je ne l’ai pas supporté », a déclaré le mis en cause pour justifier son crime.

IGFM