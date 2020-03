Meurtre à Thiès : Le message glaçant de Assane Guèye à l’époux de Marième Diagne

IGFM – Dans un message vocal de 3mn 50s détenu par les enquêteurs, Assane Guèye réclamait à l’époux de Marième Diagne 3 millions 40 mille francs Cfa qu’il avait envoyés en plusieurs versements à son ex-petite amie. Une dernière sommation avant de passer à son acte odieux.

«Marième Diagne, sa mère et son oncle, sont allés à la police pour déposer une plainte contre moi. Ils ont demandé aux enquêteurs de m’interdire l’accès de leur maison (à Médina Fall, en face du lycée), de ne plus appeler Marième au téléphone et de ne même plus chercher à la croiser dans la rue. Je vous dis que personne ne peut m’interdire de faire ce que j’ai envie de faire, si ce n’est Dieu. Je vous prie de me rembourser l’argent que votre épouse me doit.

Il n’y a que deux possibilités qui se présentent à moi : soit vous me remboursez mon argent, soit je vais poser des actes qui ne vont pas vous plaire. Ses parents sont partis à la police pour dire que j’ai proféré des menaces de mort contre leur fille. Mais je peux dire que les enquêteurs de la police (de Médina Fall) n’ont pas fait correctement leur travail. S’ils avaient pris la peine d’écouter nos échanges vocaux, ils sauraient que Marième Diagne me doit de l’argent. Mais ils se sont limités à me demander de leur fournir des preuves qui attestent que je lui envoyais de l’argent. Je leur ai expliqué qu’elle m’avait dit qu’elle gérait les comptes bancaires de son père (Mbaye Diagne) qui est entrepreneur. Elle était son assistante. Je lui ai fait la cour pendant 5 ans. Et on n’a jamais eu de problèmes d’argent. C’est pourquoi je lui envoyais l’argent en toute confiance. Je lui ai versé 3 millions 40 mille F CFA (3.040.000FCFA). J’ai tout fait pour sa mère (Anta Guèye). Je l’ai toujours couverte de cadeaux. Mais elle n’est pas reconnaissante. Elle est ingrate. Je me demande dans quel monde nous sommes ?

Je vous (à l’époux de Marième) envoie ce vocal pour vous demander de payer l’argent que votre épouse (Marième Diagne) me doit. Je peux dire aussi que je suis votre fils. J’étais à l’étranger (Maroc) pour travailler. Je ne vous apprends rien sur l’émigration. Car vous savez mieux que moi ce que les émigrés endurent à l’étranger pour gagner de l’argent. Je n’ai plus un seul sou. Je suis donc revenu au Sénégal pour récupérer mon argent. Il est évident que les filles d’aujourd’hui se marient par intérêt. Quand tu as de l’argent, elles sont prêtes à tout pour toi. Quand tu es un «goorgoorlu» comme moi, elles te trahissent pour se donner aux plus nantis. Ce que je peux vous demander pour l’instant, c’est de prendre vos dispositions pour me payer mon argent. Si on ne me paie pas mon argent, adviendra ce qui adviendra.

Je vous ai averti à temps. Parce qu’elle est allée à la police avec des messages qui prouveraient que j’ai cherché à la tuer. J’ai effectivement dit à la police que je l’ai menacée de mort, mais j’ai présenté mes excuses. Payez-moi mon argent. On est dans un monde où l’on attend que l’irréparable se produise pour agir. Je ne veux pas qu’il y ait des regrets demain. On ne dira pas que je ne vous ai pas averti. Je vous demande encore une fois de me payer mon argent ou de trouver un compromis avec moi.»

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE