mardi 1 février 2022 • 254 lectures • 0 commentaires

Habib Fall (28 ans) a passé hier sa première nuit en prison. Le meurtrier présumé de son collègue Abdallah Fall (25 ans) a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour assassinat.

C'est vendredi passé qu'Habib Fall a été déféré au parquet. Le même jour, le ministère public avait requis l'ouverture d'une information judiciaire avant que le mis en cause ne bénéficie d'un retour de parquet. Comme nous l'écrivions, dans la soirée de mercredi dernier, Habib Fall avait poignardé à mort Abdallah Fall au niveau du complexe Kheweul Gui de Pikine où tous les deux sont employés. Selon le certificat de genre de mort, Abdallah Fall est décédé suite à «une plaie thoracique pénétrante par arme blanche avec perforation cardiaque et hémothorax de grande abondance ». Le même soir, Habib Fall, qui s'était réfugié chez son cousin à Mbao, a été intercepté par les enquêteurs. Lors de son interrogatoire, sous le régime de la garde à vue, le meurtrier présumé a livré de surprenantes explications aux policiers pour tenter de justifier son acte. Il a d'abord admis avoir eu une dispute avec la victime dans l'après-midi. "ll me sous-estimait et je ne supportais plus cela», a indiqué Habib Fall. L'assassin présumé d'ajouter : «J'avais aussi eu des échos comme quoi, il cherche rait, pas tous les moyens, à me blesser ».

Des propos incohérents expliqués peut-être par les antécédents psychiatriques du meurtrier présumé. Un certificat médical, versé dans le dossier, atteste que Habib Fall est suivi au niveau de Dalal Khel (Thiaroye) depuis 2019.

