iGFM - (Dakar) Les deux personnes poursuivies pour le meurtre de la petite Anta Ndiaye à Bargny, ont été envoyées en prison. Thioro Mboup et Mamadou Bâ ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du quatrième cabinet. Ils sont poursuivis pour meurtre.

«Le juge du quatrième cabinet les a finalement placés sous mandat de dépôt. Ma cliente est tranférée à la prison pour femmes du camp pénal en attendant la poursuite de l’enquête et le jugement devant la chambre criminelle. Ils sont poursuivis pour meurtre elle et Mamadou Bâ, alias Momeu», a indiqué Me Aboubacry Barro, avocat de Thioro Mboup.



Pour rappel, Anta Ndiaye aurait été tuée par les deux mis en cause qu’elle aurait surpris en ébats dans un bâtiment en construction.