Meurtre de l’Américain Mohamed Cissé : Un deuxième suspect arrêté à Kaolack

iGFM – (Dakar) – « D. Diallo alias Dialigué est le deuxième suspect arrêté dans le cadre du meurtre de l’américain Mohamed Cissé. Pour le moment, aucun aveu de sa part, mais les résultats de l’enquête ressortent qu’il n’a eu aucun alibi le jour du meurtre et son téléphone était éteint. Tout ce qu’il a donné comme justification s’est avérée mensongère. Les pistes des Renseignements Généraux ont mené à lui, sous la houlette de la Section de Recherche de Kaolack. Suite à une dénonciation des RG, la SR l’a mis sous surveillance. Ce qui a conduit à son arrestation. Finalement, le suspect a été cueilli à Dangara, à 17 km de Kaolack, le mercredi 26 février. Le prévenu a été présenté ce lundi 2 mars au juge d’instruction. Il croupit actuellement à la maison d’arrêt et de correction de Kaolack », informe le journal Kritik.

Le journal d’ajouter : « Les enquêtes poursuivent toujours leur cours. D. Diallo, au teint clair est un repris de justice. Il est sorti de prison, il y a environ 8 mois pour vol en réunion. Apréciser que c’est un nouveau suspect dans le cadre de ce meurtre. Le 1er suspect a été arrêté en même temps qu’un autre individu, pour un autre motif. Pour rappel, une bande de malfrats s’est introduite dans la maison de Mohamed Cissé et son père, sise à Fass Kahone, dans la nuit du mardi au mercredi 22 janvier 2020. Les agresseurs ont ôté la vie à l’américain Mohamed Cissé à la fleur de l’âge, précisément à 20 ans, dans une lutte farouche et sanglante. Il succomba sous le coup des machettes. Son père, beaucoup plus chanceux que lui, a été laissé en vie, également dans un état critique, par les bandits ».

IGFM