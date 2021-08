samedi 7 août 2021 • 372 lectures • 0 commentaires

C'est hier que les mis en cause, dans l'affaire du meurtre présumé de Lobé Ndiaye, ont fait face au magistrat instructeur. Le trio a été inculpé et deux d'entre eux ont été envoyés en prison.

Après le réquisitoire introductif du Parquet, le juge du 7e cabinet d'instruction a inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier, le feticheur malien, Hamidou Sidibé, et la dame Awa Sow, pour association de malfaiteurs et assassinat sur la personne de Lobé Ndiaye. Quant au taximan, Dakhma Soumaré, il a été inculpé pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat avant d'être placé sous contrôle judiciaire. C'est ce que rapporte le quotidien national le Soleil.



Hier vendredi, devant le Juge d'instruction, les mis en cause ont, à travers leurs premières déclarations, contesté les faits. Le féticheur Hamidou Sidibé a soutenu que Lobé Ndiaye est décédé à la suite d'une bagarre intervenue chez lui et qui a mal tourné. Sa coaccusée, Awa Sow, a, elle-aussi, indiqué qu'elle ne savait pas, en se rendant avec Hamidou Sidibé à Diamniadio, le soir du meurtre, vers 23 heures, que c'était un cadavre qui était dans la malle de la voiture.