Face aux enquêteurs, le principal suspect dans la mort du Bijoutier Ndongo Gueye, s'est expliqué. B. Thiam souligne avoir reçu son fournisseur d’or chez lui et ne l’a plus revu depuis lors .

«Il est venu me réclamer ses 6 millions FCFA. C’était le matin. Je lui ai payé son argent et il est reparti. Vers 18 h, il est revenu chez moi. C’était pour me demander s’il n’avait pas laissé son téléphone portable à la maison. Je lui répondu non et il est reparti», a-t-il indiqué, selon l'Observateur.



Toutefois Bass Thiam affirme avoir reçu du défunt bijoutier de l’or d’une valeur de 14 millions FCFA. Et affirme lui avoir tout payé.