samedi 2 octobre 2021 • 642 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Hier vendredi, dans la nuit, un homme a été mortellement poignardé à Ouest foire, non loin de la brioche dorée. Selon nos informations, l’auteur du meurtre s’est rendu à la gendarmerie ce petit matin.

Pour rappel, la victime a reçu un coup de poignard qui lui a été asséné par un automobiliste avec qui il a eu une altercation. L’auteur du coup s’était vite engouffré dans sa voiture avant de prendre congé des lieux en toute vitesse.

Sa victime, grièvement touchée, s'était écroulée sur le pavé, non loin d'une boutique, avant de rendre l'âme. Il sera recouvert de cartons et autres draps par des individus qui ont accouru. La gendarmerie et les pompiers ont été contactés.