iGFM – (Dakar) Du nouveau dans l’enquête sur l’assassinat de Seynabou Ka Diallo, étudiante à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Seynabou Ka Diallo, étudiante à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a été retrouvée morte vers Ndiawdoun, village situé à quelques encablures de Sanar à Saint-Louis. Un premier suspect a été arrêté et placé en garde à vue, rapporte Libération. Il s’agit d’une connaissance, très proche de la victime.



L’Obs, qui donne plus de détails sur le présumé meurtrier, renseigne qu’il s’agit de son petit ami nommé P. Y. Seck. Le mis en cause, est lui aussi étudiant à l’Ugb. Des indices graves et concordantes attestent formellement que le mis en cause a joué un rôle dans le meurtre de l’étudiante.



A rappeler que des soupçons pèseraient sur son petit ami. Ce dernier l’aurait appelé quelques minutes avant sa disparition. Son copain l’attendait sur les lieux du crime, selon l’enquête des gendarmes. Les premiers constats révèlent que plusieurs traces de violences extrêmes ont été détectées sur la dépouille mortelle au niveau de la tête, du visage, du cou et du ventre. Ce qui laisse présager que la victime a été violée avant d’être tuée.