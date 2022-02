mercredi 16 février 2022 • 935 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après la découverte du corps sans vie d’un bijoutier, hier à Cambérène, l’enquête ouverte par la police, fait ses premiers pas.

Comme annoncé par iGFM hier, un homme identifié comme Ndongo Gueye, a été retrouvé mort à Cambérène. Le corps était dans un sac et déposé dans le siège arrière de la voiture. Selon Libération, le défunt avait les mains attachés dans le dos. Et de profondes blessures ont été décelées sur tout son corps laissant croire qu’il a été sauvagement torturé avec un objet tranchant. Ledit journal renseigne que B. Thiam, un client du défunt bijoutier a été cueilli et placé en garde a vue.