MEURTRES, ACCIDENTS…: Les statiques crues de la criminalité et de la délinquance en février

La Direction générale de la police nationale vient de publier les statistiques de la délinquance au Sénégal. Dans son rapport parcouru par Igfm, elle renseigne que Du 01 au 27 février 2020, sur toute l’étendue du territoire national, les Commissariats et postes de Police relevant de la Direction de la Sécurité Publique, ont mené des opérations de sécurisation qui ont permis d’interpeller 4111 individus. Par rapport au mois dernier, c’est une baisse de 43,91% qui a été enregistrée.

Aussi, durant le mois de février, six meurtre ont été enregistrés contre onze 11 au mois de janvier. Et dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, la Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé deux (02) bandes de malfaiteurs redoutables. L’une, composée de dix-huit (18) étrangers, s’activait dans l’escroquerie via internet. L’autre bande, activement recherchée, composée de 14 nationaux, était l’auteur de vols multiples avec usage d’armes à feu avant entraîné mort d’homme. A Louga, une bande de malfaiteurs a été également démantelée. Celle–ci était spécialisée dans les vols avec effraction.

Par ailleurs, la police a aussi recensé 407 accidents dont 235 dégâts matériels, 159 dégâts corporels et treize 13 mortels. Et dans la même dynamique, 1196 véhicules ont été mis en fourrière et seize mille huit cent soixante-quatre 16 864 pièces saisies, renseigne la police.

Youssouf SANE