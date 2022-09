mercredi 7 septembre 2022 • 63 lectures • 0 commentaires

L’affaire fait actuellement du bruit. Près de 9000 hectares situés à Mermoz, notamment dans le foncier de l’Ecole supérieure de l'Économie appliquée (l'ex Enea), ont été attribué à Sertem Propreties. Le chef de l’Etat vient de donner des instructions selon le ministre de l’Enseignement supérieur dont on vous propose le communiqué de presse.

«Ces dernières semaines, les patrimoines fonciers et infrastructurels de certaines universités font l'objet de convoitises inacceptables. Le Gouvernement du Sénégal et particulièrement le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) tiennent à rappeler à toute la communauté universitaire leur attachement indéfectible à la protection et surtout à la préservation des espaces universitaires.



Qu'ils s'agissent des patrimoines fonciers propres aux universités, ou des terrains et infrastructures appartenant à I'Etat ou à ses démembrements et mis à disposition, l'État veillera scrupuleusement à ce que leurs destinations universitaires y soient maintenues. En tout état de cause, le patrimoine foncier de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), sis à l'Ecole Supérieure d'Economie Appliquée (ESA) ou ailleurs, les bâtiments pédagogiques et sociaux de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) demeurent inaliénables.



Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont reçu chacun en ce qui le concerne les très hautes instructions de son Excellence le Président de la République Macky SALL de prendre toutes les dispositions utiles pour préserver l'intégrité de l'espace de l'ESA et de lui rendre compte dans les plus brefs délais. Il en est de même pour le patrimoine foncier de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT). En somme, le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation réitère que ces espaces restent à la disposition des universités."