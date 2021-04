vendredi 16 avril 2021 • 297 lectures • 0 commentaires

IGFM - L’ambassade des Etats-Unis au Sénégal a un nouveau chef. SE Tulinabo S. Mushingi, nommé par le président Trump le 28 février 2017 et confirmé par le Sénat américain le 18 mai 2017 comme ambassadeur au Sénégal et en Guinée-Bissau, vient d’être remplacé par Michael Raynor.

Tulinabo S. Mushingi, est nommé au poste d'ambassadeur auprès de la République d'Angola et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.

Cette nomination fait partie d’une série opérée par l’administration Biden. Plusieurs changements ont, en effet, été effectués dans plusieurs représentations diplomatiques.

Né en 1962, Michael Raynor a récemment occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. Auparavant, il a occupé les postes de chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis à Kaboul, en Afghanistan, et d'ambassadeur des États-Unis au Bénin. M. Raynor a également été directeur du bureau du développement de carrière et des affectations au sein du bureau de la gestion des talents mondiaux et directeur exécutif au sein du bureau des affaires africaines du département d'État

Il a également servi tour à tour aux ambassades des États-Unis au Zimbabwe, en Namibie, en Guinée et à Djibouti. Titulaire d'un B.A. du Lafayette College et d'une maîtrise en affaires internationales de l'université Columbia, il a reçu le prix Leamon R. Hunt du département d'État pour l'excellence de sa gestion.



Il parle couramment le français.