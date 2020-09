IGFM - Michelle Obama a lancé une attaque cinglante contre le président américain Donald Trump alors que les démocrates se préparent à couronner Joe Biden comme leur candidat à la Maison Blanche.

Qu'a dit Michelle Obama ?

Que s'est-il passé d'autre lundi ?













Aux Etats-Unis, Joe Biden se lance dans la course au Bureau Oval

Comment le président Trump a-t-il réagi ?

Comment se déroulera le reste de la convention démocrate ?

"Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays", a déclaré l'ancienne première dame des États-Unis dans un message enregistré diffusé lors de la convention des démocrates.Les membres du parti républicain de M. Trump, qui ont été mécontents, l'ont également interpellé lors de la conférence du parti démocrate.L'élection aura lieu le mardi 3 novembre.En raison de l'épidémie de coronavirus, les démocrates ont abandonné les plans d'une fête extravagante avec des lâchers de ballons à Milwaukee, Wisconsin.Mais il n'est pas certain que le programme largement virtuel de discours préenregistrés sans public en direct puisse générer le même niveau d'enthousiasme que les rassemblements pré-covid19 des fidèles du parti.Les républicains seront confrontés au même défi lorsqu'ils présenteront leurs arguments pendant quatre années supplémentaires à la Maison Blanche lors d'une convention réduite de manière drastique la semaine prochaine.Mme Obama, qui a enregistré son discours avant que M. Biden n'annonce son colistier, la sénatrice Kamala Harris, il y a six jours, a lancé une attaque fulgurante contre M. Trump."Vous ne pouvez tout simplement pas faire semblant de faire votre travail", a-t-elle déclaré dans des remarques qui ont clôturé la première nuit de la convention lundi.L'orateur principal a ajouté : "Notre économie est en pagaille à cause d'un virus que ce président a trop longtemps minimisé"."Le simple fait d'affirmer qu'une vie noire est importante est toujours accueilli avec dérision quand la remarque vient de celui qui occupé la plus haute fonction du pays", a poursuivi Mme Obama."Parce que chaque fois que nous nous tournons vers la Maison Blanche pour obtenir un leadership, une consolation ou un semblant de stabilité, ce que nous obtenons à la place, c'est le chaos, la division et un manque total et absolu d'empathie".Elle a déclaré que les quatre dernières années avaient été difficiles à expliquer aux enfants américains."Ils voient nos dirigeants étiqueter leurs concitoyens comme des ennemis de l'Etat, tout en enhardissant les tenants de la suprématie blanche qui portent le flambeau."Ils regardent avec horreur des enfants arrachés à leur famille et jetés dans des cages, et du gaz lacrymogène et de caoutchouc sont utilisées lors de manifestations pacifiques pour une séance de photos".Mme Obama a poursuivi : "Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays. Il a eu plus qu'assez de temps pour prouver qu'il peut faire le travail, mais il est clairement dépassé."Il ne peut tout simplement pas être celui que nous voulons qu'il soit pour nous. Il est ce qu'il est".Elle a décrit M. Biden comme un "homme profondément décent", vantant l'expérience du candidat démocrate à la Maison Blanche en tant que vice-président sous son mari, le président Barack Obama."Nous devons voter pour Joe Biden comme nos vies en dépendent", a-t-elle déclaré, portant un collier qui disait "Votez".La soirée d'ouverture de la convention, un programme de deux heures animé par l'ancienne actrice de Desperate Housewives, Eva Longoria Baston, a été intitulé par les organisateurs du parti "Nous le peuple".John Kasich, qui s'est présenté contre M. Trump pour l'investiture républicaine en 2016, a enregistré un message appelant les Américains à refuser au président un second mandat.M. Kasich a soutenu M. Biden en disant "Nous pouvons tous voir ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui et toutes les questions qui se posent à nous, et aucune personne ou aucun parti n'a toutes les réponses."Mais ce que nous savons, c'est que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est certain.Bernie Sanders, le sénateur de gauche du Vermont qui a été le concurrent le plus féroce de M. Biden lors du concours organisé par le parti démocrate pour choisir un adversaire à M. Trump, a également enregistré un message.Il a déclaré "Mes amis, je vous le dis, ainsi qu'à tous ceux qui ont soutenu d'autres candidats lors de cette primaire et à ceux qui ont peut-être voté pour Donald Trump lors de la dernière élection : L'avenir de notre démocratie est en jeu. L'avenir de notre économie est en jeu. L'avenir de notre planète est en jeu".Il a ajouté : "Néron a joué du violon pendant que Rome brûlait - Les golfs Trump".Avec M. Kasich, trois autres républicains de renom ont enregistré des messages pour la soirée d'ouverture de la convention : Meg Whitman, femme d'affaires californienne, Christine Whitman, ancien gouverneur du New Jersey, et Susan Molinari, ancienne membre du Congrès de New York.Alors que leur inclusion a permis à l'équipe de Biden de revendiquer une large coalition, certains démocrates se sont plaints que les républicains aient utilisé un temps précieux qui aurait pu profiter à des orateurs progressistes ou à des étoiles montantes moins connues.Mais Cedric Richmond, membre du Congrès de Louisiane et coprésident de la campagne de Biden, a rejeté cette idée, en disant : "Souvenez-vous que le thème de ce soir est "Nous le peuple", et non "Nous les démocrates"".La soirée d'ouverture a également été marquée par des messages préenregistrés de citoyens américains ordinaires, dont des électeurs repentis de Trump et une femme qui a imputé au président la mort de son père à cause de Covid-19.Mardi matin, M. Trump a répondu aux critiques de Mme Obama par une série de tweets."[Je] ne serais pas ici, dans la belle Maison Blanche, si ce n'était pas pour le travail fait par votre mari", a-t-il écrit.Et lundi, M. Trump a parlé à la BBC sur Air Force One et s'en est pris à M. Kasich. "Il était un perdant en tant que républicain, et il sera un perdant en tant que démocrate", a déclaré le président.Lors d'un discours de campagne électorale prononcé plus tôt dans la journée à Mankato, dans le Minnesota, M. Trump a averti que si M. Biden gagnait en novembre, les médias perdraient leur public."Personne ne voudra couvrir Joe l'endormi", a déclaré M. Trump. "Nous finirons avec un pays socialiste très ennuyeux qui ira en enfer."M. Trump a également confirmé qu'il accepterait la nomination républicaine pour un second mandat lors d'un discours en direct à la Maison Blanche la semaine prochaine.Les démocrates et certains de leurs collègues républicains ont critiqué le projet d'utiliser la Maison Blanche comme lieu de campagne.Le jamboree de quatre nuits culminera par le discours de M. Biden jeudi dans une salle de bal presque vide de son État natal, le Delaware.Mercredi, son choix de vice-présidente, Mme Harris, fille de parents immigrés d'Inde et de Jamaïque, acceptera sa nomination en tant que première femme de couleur à être colistière sur un ticket présidentiel d'un grand parti.L'ancien président Obama, Hillary Clinton, la candidate démocrate de 2016, et l'une des anciennes rivales de M. Biden, la sénatrice Elizabeth Warren, prendront également la parole mercredi.Mardi, l'ancien président Bill Clinton et la députée Alexandria Ocasio-Cortez prononceront des discours.