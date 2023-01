vendredi 27 janvier 2023 • 15 lectures • 0 commentaires

Actualité 7 mins Taille

iGFM- (Dakar) Le ministère de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire a tenu un atelier, ce vendredi à Dakar, pour une relance des échanges entre le Gouvernement et les partenaires.

L’idée est de relever ensemble les défis qui se présentent au secteur de la micro finance et de l’inclusion financière. Il s’agit d'engager un dialogue permanent et constructif, à travers les axes d’interventions définis dans la lettre de politique sectorielle et la stratégie nationale de l‘inclusion financière. S’y ajoute que la disponibilité des partenaires pourrait assurer le maintien de la coopération, exemplaire et de référence à tout point de vue, pour la hisser à des niveaux compatibles aux exigences d’une inclusion financière et sociale de qualité.