mercredi 9 novembre 2022 • 422 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Ce mercredi, le président Macky Sall a officialisé plusieurs nominations en Conseil des ministres. Ci-dessous la liste complète.

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Mamadou Alassane CAMARA, Ingénieur en Génie civil, précédemment Directeur des Routes, est nommé Directeur général des Infrastructures routières et du Désenclavement.



• Monsieur Valdiodio NDIAYE, Ingénieur des Transports, précédemment Directeur des Transports routiers, est nommé Directeur général des Transports terrestres.



• Monsieur Ismaila Mbengue FALL, titulaire d'un Master en Sciences d'Education, est nommé Président du Conseil d'Administration de l'Institut de Technologie alimentaire, en remplacement de Monsieur Momar Aly NDIAYE, appelé à d'autres fonctions.



• Monsieur Allé Nar DIOP, Ingénieur Statisticien économiste, Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est nommé Président du Comité paritaire public-privé des Zones économiques spéciales (CPPP/ZES), en remplacement de Monsieur Aliou NDIAYE.



• Monsieur Abdoul Aziz DIOP, Juriste, est nommé Directeur général de la Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO) en remplacement de Monsieur Amadou KAMARA admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



• Madame Fatou Faye Ndiaye DEME, Docteur en Pharmacie, précédemment Directeur de la Famille et de la Protection des Groupes vulnérables, est nommée Directeur de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA), poste vacant.



• Madame Amy MBACKE, Titulaire d'un Master en Finances publiques, est nommée Directeur de l'Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en remplacement de Madame Geneviève Faye MANEL, appelée à d'autres fonctions.



• Monsieur Amadou BAO, Docteur en Economie, est nommé Directeur du Suivi et de l'Evaluation des Performances des Projets et Programmes à la Direction générale de la Coopération, des Financements extérieurs et du Développement du Secteur privé, au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Madame Ndèye Ngoné TALL, appelée à d'autres fonctions.



• Monsieur Ousmane NDAO, Titulaire d'un Master 2 en Management des infrastructures publiques, est nommé Directeur des Investissements et des Aménagements Touristiques au Ministère du Tourisme et des Loisirs.



• Monsieur Mohamadou Manel FALL, titulaire d'un Master en Business Administration, est nommé Directeur de la Promotion Touristique au Ministère du Tourisme et des Loisirs, en remplacement de Philippe Ndiaga BA.