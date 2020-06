Milliard non décaissé, notaires contournés, foncier cédé à une banque… Les révélations fracassantes de Barth

iGFM – (Dakar) Barthélémy Dias n’arrête plus d’attaquer. Après avoir déclaré que le parti présidentiel a construit son siège sans permis de construire, il a déclaré ce jeudi, que l’Alliance pour la République (Apr), n’a pas versé à Dakar Dem Dik, le milliards de francs Cfa, prix de l’assiette foncière qui lui a été cédé.

l’Apr n’a pas décaissé le milliard de franc Cfa

«Les états financiers de Dem Dik sont là (il montre le document). Mais ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019 vous verrez les fameux 500 millions ou le milliard de l’Apr. Parce que l’Apr n’a jamais acheté du foncier à Dakar Dem Dik. M. Diop (Ndlr: le Dg de Dakar Dem Dik) le sait et je le sais», a craché le maire de Mermoz-sacré cœur sur Soir d’infos de la Tfm. Il déclare que l’Apr n’a pas décaissé le milliard pour acheter cette assiette foncière.

L’assiette foncière cédée à Diamond Bank et…

L’édile annonce que sa commune va se constituer partie civile dans cette affaire. Il déclare qu’il y a «un conflit manifeste d’intérêt et si la justice est objective, elle doit être sous scellées en attendant de savoir ce qui s’est passé.»

Barthélémy Dias déclare aussi qu’il a été procédé à la vente de toute la façade de Dakar Dem Dikk qui fait face à la route de Ouakam. «Comment Dakar Dem Dik peut vendre une assiette foncière à l’Ambassade de Chine. Ce n’est pas normal (…) Dakar Dem Dik n’a pas le droit de vendre son foncier et pourtant ils ont vendu à la Diamond Bank qui est une banque et ils n’ont pas le droit.»

Transaction hors comptabilité du notaire

Barthélémy Dias estime aussi que l’ordre des notaires doit être interpellé. Car dans les termes du contrat, le milliard doit être versé hors des comptes du notaire. Ce qui n’est pas normal : «Comment un cabinet de notaire respecté et respectable a pu accepter d’enregistrer une transaction de plus d’un milliard, c’est eux qui le disent, payé directement et hors la comptabilité du notaire soussigné au cédant. c’est scandaleux»