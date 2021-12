Millions de Sms, milliards de minutes d’appel… les chiffres de la dépendance !

mercredi 22 décembre 2021

iGFM - (Dakar) Entre les sénégalais et la téléphonie, ce sont des milliards de Sms et de minutes d’appel qui sont émis par an. iGFM vous propose les chiffres de cette forte dépendance pour le 3ème trimestre de 2021.

Les sénégalais ont émis 8,07 milliards de minutes d’appel de Juillet à Septembre dans les réseaux mobiles. Une hausse de 14,4% par rapport à la même période de l’année dernière. La moyenne est de 131 minutes par mois, en septembre. c'est ce qui ressort des chiffres de l'Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp).



Durant la période, les sénégalais ont émis un volume total 43,90 millions de minutes d’appel à partir du fixe, contre 49,06 millions de minutes le trimestre précédent. Soit une baisse de 10,51%.



Pour ce qui est des textos, les usagers du mobile en ont échangé 501 millions, contre 477 millions le trimestre précédent. Et les sénégalais envoient plus leurs sms aux clients du même opérateur.



Quant à internet, les sénégalais la dépendance est extrême. La preuve, le Sénégal compte 15.839.786 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 2,74%. Les utilisateurs de l'Internet mobile représentent 97,3% du parc des lignes Internet.

