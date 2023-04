dimanche 23 avril 2023 • 1382 lectures • 1 commentaires

Macky Sall sera-t-il candidat pour la prochaine présidentielle. Beaucoup espéraient que chef de l’Etat clarifie les choses durant l’entretien spécial accordé à la Rfm. Mimi Touré fait partie de ceux-là qui ont été déçus que le chef de l’Etat n’ait pas tranché le débat hier samedi.

«Beaucoup s’attendaient à un message hors du commun. Hélas il nous a entretenu de son concept de ni oui ni non. Il aurait dû attendre un autre jour pour le faire. Car le jour de korité nous sommes tous occupés à aller rendre visite à des parents. Il n’a rien dit de nouveau», a martelé Mimi Touré.



De plus, l’ex première ministre qui relève que Macky Sall a beaucoup parlé de paix et de dialogue durant l’interview, souligne que c’est le chef de l’Etat lui-même qui a la clé de la paix. «Il doit tout faire pour préserver la paix et la sécurité du Sénégal en déclarant d’abord qu’il ne sera pas candidat, conformément à la constitution, conformément à la parole qu’il a donnée. C’est le préalable à la paix», dit-elle.



L’autre préalable, selon Mimi Touré, c’est que Macky Sall dise que tous les autres candidats, notamment membres de l’opposition, auront la possibilité de participer à la présentielle et qu’il libère tous ces jeunes qui sont en prison. «C’est le préalable à toute discussion», dit-elle.