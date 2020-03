iGFM – (Dakar) – Le maire apériste de Méouane avait annoncé sur la 7TV que la Présidente du Conseil économique et social a recruté « en un jour 72 chargés de missions et de conseillers ». Le jeune apériste a même défié Mimi Touré de prouver le contraire. Le prenant au mot, la Présidente du CESE a porté plainte et cité Bara Ndiaye à apporter devant le tribunal les preuves de ses allégations.

