vendredi 13 novembre 2020

IGFM - Après son départ du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré lance le temps des grandes manoeuvres. Et c'est à Alioune Tine qu'elle a réservé sa première visite.

Aminata Touré chez Alioune Tine. Et c'est l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui donne la nouvelle sur son compte Twitter. Mais elle se contente de parler de "visite familiale".

"Visite familiale à Alioune Tine, un ami de plus de 30 ans, un combattant infatigable à qui je rends un vibrant hommage pour son engagement pour la démocratie et la liberté l’avancement du Sénégal et de l’Afrique. Je lui souhaite une très longue vie et une santé de fer", a posté Aminata Touré tout en se gardant d'en dire davantage sur le contenu de ses échanges avec l'ancien patron de la Rencontre africaine de défense des droits de l'homme (Raddho).

Ancien ministre de la Justice, Aminata Touré a aussi été Premier ministre avant d'être remerciée par Macky Sall et remplacé par Mouhamad Boun Abdallah Dionne. Après une période de traversée du désert, elle est revenue aux affaires comme envoyée spéciale du chef de l'Etat. Ce dernier la nommera, par la suite, présidente du Cese avant de la limoger pour confier le fauteuil à Idrissa Seck, son nouvel allié. En quittant son poste la semaine dernière, elle a promis de revenir "très prochainement" pour "parler politique".