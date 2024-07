mardi 25 juin 2024 • 352 lectures • 0 commentaires

International 1 semaine Taille

Alors que les découvertes de ressources extractives se multiplient et que la Côte d’Ivoire, ainsi que l'Afrique dans son ensemble avec ses minéraux critiques, sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique, le SIREXE2024 s'annonce comme un catalyseur d'investissements. Il s'établit comme une plateforme tout-en-un réunissant tous les secteurs extractifs pour favoriser les échanges et collaborations.

Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'apprête à accueillir un événement de premier plan dans le domaine des ressources extractives et énergétiques avec la première édition du Salon International des Ressources Extractives et Énergétiques (SIREXE). Prévu du 27 novembre au 2 décembre 2024, cet événement se tiendra sous le haut patronage du Premier ministre ivoirien, au Parc des Expositions d'Abidjan et rassemblera les leaders mondiaux des secteurs miniers, pétroliers et énergétiques.

PUBLICITÉ

Sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques : Quelles politiques et stratégies ? », le SIREXE se positionne comme une plateforme d’échange, visant à faciliter les interactions entre les acteurs du Nord et du Sud. Plus de 7 000 m² d'espace d'exposition abriteront plus de 300 exposants, et environ 20 000 visiteurs sont attendus tout au long de l'événement de sept jours.

PUBLICITÉ

Cette initiative du gouvernement ivoirien vise non seulement à stimuler les investissements privés nationaux et internationaux, mais aussi à promouvoir une répartition équitable des richesses générées par les ressources extractives, une problématique qui revient dans le débat public ces derniers temps. Le salon veut ainsi se positionner comme la plateforme idéale pour les échanges Nord-Nord et Nord-Sud, en facilitant la collaboration entre les différents acteurs du secteur.

Sont attendus pour cette première édition, des leaders internationaux des industries extractives et énergétiques, des gouvernements, des organismes internationaux, des représentants de ministères, des institutions financières, des ambassades. En plus de ceux-ci, le Parc des Expositions d'Abidjan se prépare à recevoir dans le secteur minier des entreprises industrielles, des juniors miniers, des exploitants, des logisticiens, des producteurs et des traders.

« Ce sera l'occasion de découvrir les dernières innovations et technologies pour une exploitation responsable et efficace des ressources minières », confie une source proche de l’organisation. Les représentants du secteur énergétique seront tout autant nombreux. Producteurs, distributeurs, équipementiers, experts en efficacité énergétique, spécialistes de l'énergie solaire seront de la partie, soit en tant qu’exposants, soit panélistes, soit participants ou en prospection. Sans oublier les acteurs de l'industrie des hydrocarbures (pétrole et gaz), de l'exploration à la distribution, en passant par la production et le raffinage, qui seront également présents. Un espace sera spécialement dédié aux banques, aux assurances, à la formation, aux services de télécommunications et aux transports. Aussi, des start-ups et artisans seront annoncés.

Le SIREXE2024, dans sa première édition, qui ouvrira bientôt ses portes à Abidjan, se profile dans un contexte particulièrement favorable pour la Côte d'Ivoire et, plus largement, pour l'Afrique. Cette période est marquée par des découvertes significatives de ressources minières, plaçant la Côte d'Ivoire, première économie de l'UEMOA, au centre de toutes les attentions.

Récemment, les gisements pétroliers et gaziers, tels que Baleine et Kalao, ont été découverts, avec des projections d'investissements dépassant les 15 milliards de dollars. La production nationale de pétrole est par ailleurs estimée à grimper jusqu'à environ 200 000 barils par jour d'ici 2027, contre 60 000 actuellement, positionnant le pays comme un futur géant pétrolier du continent. Le potentiel de la Côte d’Ivoire est encore largement sous-exploité, comme en témoigne la récente découverte du gisement d'or de Dianra Séguéla dans le nord-ouest, qui se positionne comme la troisième plus grande mine d'or en Afrique de l'Ouest.

Ces développements sont prometteurs non seulement pour la création de milliers d'emplois pour les jeunes, mais aussi pour la génération de ressources financières substantielles, stimulant ainsi le programme de développement économique et social du pays, a assuré le Président.

Cette dynamique n'est pas isolée à la Côte d'Ivoire. Elle s'observe également dans d'autres pays africains où d'importantes réserves de minéraux critiques ont été découvertes récemment, ou où des potentiels ont été détectés. Toutefois, les investissements semblent peiner à suivre, d'où l'importance de ce rendez-vous, qui sera organisé tous les deux ans, pour catalyser l'accélération nécessaire. L'événement comprendra des présentations de projets prioritaires nationaux et régionaux, des discussions sur les politiques et stratégies de développement durable, et des sessions de promotion du contenu local et des métiers liés aux industries extractives et énergétiques.