iGFM - (Dakar) C’est finalement Makhtar Cissé, que le président Macky Sall a nommé au ministère de l’Intérieur. Il aura la lourde tâche d’organiser la présidentielle.

Le président Macky vient de faire publier son nouveau gouvernement. Et le poste ministériel qui était très scruté, reste celui de l’Intérieur. Sidiki Kaba ayant été promu premier ministre, les acteurs politiques et la société civile attendaient un homme apolitique pour organiser l’élection présidentielle. Et aujourd’hui, c’est Makhtar Cissé qui a été nommé par Macky sall au ministère de l’intérieur.



Mouhamadou Makhtar Cissé est un haut fonctionnaire de l’Etat. Inspecteur général d’Etat (Ige), il a eu à occuper plusieurs fonctions dans les hautes sphères. Directeur Général de la Douane sénégalaise en 2009, il fut nommé Ministre du Budget en 2013, avant de revenir à la tête de la Senelec en tant que Directeur Général de juin 2015 à avril 2019.



Puis, en avril 2019, il est nommé Ministre de l’Énergie et du Pétrole. Il avait quitté le gouvernement en novembre 2020. Retourné à l’Inspection Générale d’État, macky Sall le ramènera auprès de lui comme Directeur de Cabinet en 2023. Il sera aujourd’hui commandes pour organiser l’une des présidentielles les plus disputées de l’histoire du pays.