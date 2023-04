lundi 24 avril 2023 • 707 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Nommé Ministre des Sports en septembre 2022 en remplacement de Matar Ba, Yankhoba Diattara est sur le point de rendre sa démission du gouvernement. Plusieurs noms circulent pour sa succession.

Huit mois seulement après sa nomination à la tête du département des Sports, Diatara devrait suivre son leader Idrissa Seck qui va déposer sa démission de son poste de président du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



Retour de Matar Ba ?



Ce lundi, cette décision devrait être actée si on se réfère aux propos d'Idrissa Seck tenus le jour de la Korité lors d'une conférence de presse. "J’annonce également que les ministres membres de Rewmi ont décidé de quitter le gouvernement", avait-il dit.







Quelques heures après, le quotidien Source A s’est interrogé sur la personne qui va occuper les locaux du Ministère des Sports. Le journal précise que certains noms circulent déjà. Il s’agit de l’actuel chef de cabinet du chef de l’Etat et maire de Fatick, Matar Ba. Ce dernier qui remplaçait Mbagnick Ndiaye au ministère était celui qui a le plus duré à la tête du département des sports sénégalais pour avoir passé 8 ans là-bas. Mieux, il avait réussi à mettre de la stabilité dans le sport. C’est d'ailleurs sous sa direction que le Sénégal a remporté sa première Coupe d’Afrique des Nations. (CAN). Son départ avait d’ailleurs suscité beaucoup de commentaires. Il pourrait retourner aux affaires.







Ibrahima Wade du CNOSS et Seydou Diouf cités



Nos confrères sont allés plus loin. Selon Source A, Ibrahima Wade (casquette et tee-shirt), coordonnateur du comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 (JOJ) et premier vice-président du Comité National Olympique Sénégalais (CNOSS), est cité pour succéder à Diattara.



Le nom du député Seydou Diouf circule également pour remplacer Diatara, mais son travail à l’Assemblée Nationale pour la majorité porte à croire que sa nomination serait une surprise. Surtout qu'il est également le président de la Fédération sénégalaise de Handball.



Abdoulaye Sow qui est pur produit du sport, pourrait également être nommé. L'actuel Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et président de la Ligue de football amateur.