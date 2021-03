mardi 16 mars 2021 • 59 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Dans les starting-blocks depuis plusieurs semaines, le haut fonctionnaire et diplomate chevronné, le Mauritanien El-Ghassim WANE vient d’être promu nouveau Représentant Spécial des Nations - Unies au Mali.

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, la nomination a été confirmée avec effet ce jour et signée des mains du Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio GUTERRES. El- Ghassim WANE succède au Tchadien Annadif Khatir Mahamat Saleh en fin de mission. Consécration d’un parcours atypique d’un diplomate averti au bon profil de l’emploi.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Le Tchadien Annadif Khatir Mahamat Saleh quitte la mission de la MINUSMA. Son remplaçant est le diplomate mauritanien El-Ghassim WANE qui prend à compter de ce jour les commandes de l’institution internationale de maintien, de stabilité et de paix au Mali. Dans les milieux diplomatiques internationaux, El-Ghassim WANE traîne une forte réputation de technicien chevronné et averti des questions de sécurité, de paix et de médiation. Il a travaillé dès l’entame de la première mandature du Président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat fin janvier 2017 comme Directeur de cabinet de 2017-2019 et de 2016 à 2017 comme Assistant du Secrétaire général des Nations Unies pour les Opérations de Paix.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Confidentiel Afrique





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">