mardi 1 mars 2022 • 242 lectures • 0 commentaires

Accompagnée par la Banque mondiale, son principal partenaire, la Senelec a parcouru plus de 700 km pour la supervision des réalisations de la phase 2 du Projet d'appui au secteur de l'électricité (Pase).

Dans la région de Kédougou, plusieurs familles ont été connectées au réseau de la Senelec et beaucoup d’hectares reboisés dans les différentes localités impactées par le projet. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces familles longtemps sevrées d’électricité. Même si elles menaient des activités diverses pour subvenir à leurs besoins, les populations de ces lointaines contrées apprécient à sa juste valeur leur accès à l’électricité. «Je suis heureuse de recevoir cette denrée qui a changé notre vie. Nous n'avions jamais imaginé que des gens viendraient ici pour nous sortir de l'obscurité», ont lancé en boucle les populations devant leurs hôtes.

Les potaches aussi jubilent. De Pakour à Kédougou et Fongolimbi, tout comme à Kolda et Sédhiou, l’accès à l’électricité ou encore le renforcement de la qualité du réseau a fortement impacté le système éducatif, même si les moyens infrastructurels restent toujours insuffisants dans ces parties du territoire national. La bachelière H. Ba a toujours les yeux pleins d’étoiles. Habitante de Fongolimbi, elle dit avoir bien profité de l’arrivée de l’électricité pour décrocher son diplôme. «Je n'apprenais que durant la journée ou en quittant mon domicile pour aller à l’école. On utilisait les lampes à pétrole pour réviser la nuit. La Senelec m'a permis d'apprendre à la maison et de décrocher mon baccalauréat, l’année dernière, sans problème majeur», se réjouit-elle, devant le chef de mission de la Banque mondiale, Chris Trimble, qui dit être très heureux de constater un changement dans la vie des populations avec le Pase.

Au-delà de l’accès universel à l’électricité, le projet Pase s’intéresse également à la protection de l’environnement. Un protocole d’accord est paraphé entre la Senelec et les services des Eaux et Forêts. Ce qui a permis de reboiser plus de 400 hectares entre Kédougou et Fongolimbi, depuis le début du projet.