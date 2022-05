lundi 23 mai 2022 • 116 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Miss Tanya l'étoile montante de la musique Afro urbaine Burkinabé.nous dévoile son nouveau single intitulé Neda, un extrait de l'album « Héroine ».

L’artiste chanteuse burkinabè Miss Tanya a sorti son tout premier album dénommé Héroïne, le mardi 17 mai 2022 à Ouagadougou. Fort de 15 titres, la coqueluche de l’afro beat Miss Tanya consolide son art avec la sortie de son premier album, Héroïne. Annoncée dans la sphère musicale avec le titre Dodo, sorti en 2018, l’artiste a enchaîné avec des singles qui ont eu un bon écho chez les mélomanes.

L’artiste réussit alors à se frayer un chemin non négligeable dans le show-business burkinabè. Adulé par les jeunes en majorité, cette chanteuse moderne a su conquérir le cœur de ses fans, en témoigne l’engouement autour de ses œuvres.

La dédicace du tout premier album de Tanya est intervenue dans la salle de projection de Canal Olympia qui a refusé du monde. Miss Tanya met l’accent sur l’amour, la beauté, l’ardeur au travail, l’affirmation de soi, l’acceptation de l’autre et le vivre ensemble.

L’album Héroïne s’adresse en général à la femme. Comme le titre éponyme d’ailleurs Héroïne, l’artiste s’insurge contre les stéréotypes de tout genre qui tendent à maintenir la femme dans une domination des mâles.

C’est aussi le lieu pour Miss Tanya de rappeler ses sœurs à une responsabilité. « J’ai porté le choix sur le genre féminin qui veut faire tout comme ces stars sur les réseaux sociaux. Je leur rappelle d’aller à l’école, se battre dans la vie, au lieu de choisir la facilité », a-t-elle laissé entendre.

L’amour est célébré dans l’album à travers plusieurs titres. Contexte oblige, l’artiste rend hommage aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front contre les forces du mal.

L’album Héroïne chanté en Mooré Dioula, Français et Anglais est disponible au prix unitaire de 10 000 Franc CFA.

