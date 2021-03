samedi 20 mars 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Bombardier fait son retour dans le MMA un an après avoir battu l’Anglais Daniel Padmore signant ainsi sa deuxième victoire après celle obtenue devant le Franco-Suisse Rocky Balboa. Pour son troisième combat, ce samedi, le Sénégalais vise un nouveau succès face au Polonais Mariusz Pudzianowski. Qui est réellement l'adversaire du B52 ? Avec Wikipedia, IGFM vous fait découvrir ce colosse.

Connu en Pologne sous le nom de "Pudzian" et "Dominator", Mariusz Zbigniew Pudzianowski est un ancien concurrent polonais et actuel artiste martial mixte. Il est largement considéré comme l’un des plus grands hommes forts de l’histoire du sport.





5 titres world's Strongest Man





Au cours de sa carrière d’homme fort, Pudzianowski a remporté cinq titres world’s Strongest Man, le plus important de l’histoire. Il a également remporté deux titres de vice-champion en 2006 et 2009. En 2009, Pudzianowski fait ses débuts en tant qu’artiste martial mixte.





Le 1er mai 1999, Pudzianowski participe à son premier concours Strongman, qui se tient à Płock,en Pologne. Il a obtenu son premier grand succès au niveau international au concours World’s Strongest Man 2000 où il a terminé quatrième à sa première compétition wsm. En raison de sa peine de prison, il n’est pas revenu pour le concours de 2001.





Champion du monde strongman supers séries





Pudzianowski est revenu au World’s Strongest Man 2002 en remportant son premier titre, il a conservé son titre au World’s Strongest Man 2003 par la plus grande marge jamais atteinte dans la compétition. En mars 2004, il devient également champion du monde strongman super séries.





Il a d’abord terminé troisième de l’homme le plus fort du monde en 2004, mais a par la suite été disqualifié pour avoir enfreint la politique de santé de l’homme fort de l’organe directeur. Il a été forcé de retourner son argent de prix, dépouillé de la Fédération internationale des points d’athlètes de force de l’événement, et a reçu une interdiction d’un an de la compétition. Pudzianowski n’a pas contesté sa violation de substance interdite et a renoncé à son droit de faire vérifier son échantillon de selles. Il est ensuite revenu pour remporter le titre pour la troisième fois en 2005.





Un titre retrouvé en 2007





En 2006, dans le concours World’s Strongest Man, il a terminé deuxième devant Phil Pfister. Pudzianowski a retrouvé son titre en 2007,remportant avec un événement à revendre (ce qu’il avait également fait en 2003 et 2005). Il a rejoint Jon Pall Sigmarsson et Magnus Ver Magnusson comme les seuls hommes à avoir remporté la compétition à quatre reprises.





Dans la compétition WSM 2007, Pudzianowski a déclaré que son objectif était de devenir la seule personne à gagner l’événement cinq fois, ce qu’il a fait en remportant l’homme le plus fort du monde 2008 dans la toute dernière épreuve, devant Derek Poundstone. Il a réussi malgré une grave blessure au mollet, qu’il a subie lors de la Coupe de Pologne strongman championship de 2008 et encore exacerbée lors des éliminatoires du WSM, menaçant sérieusement ses chances d’atteindre même la finale.





Il a participé à la compétition World’s Strongest Man 2009, qui a eu lieu à Malte, se classant deuxième derrière Žydrūnas Savickas. Dans une interview, Pudzianowski a déclaré qu’il ne continuera pas à participer à des événements d’homme fort, en raison de sa carrière dans les arts martiaux mixtes, qui nécessite une formation totalement différente de l’homme fort.





13 victoires et 7 défaites en MMA





En 2009, Pudzianowski a signé un contrat avec Konfrontacja Sztuk Walki, une organisation polonaise d’arts martiaux mixtes. Il a fait ses débuts en tant que combattant d’arts martiaux mixtes le 11 Décembre 2009, lors de l’événement KSW 12 à Varsovie,en Pologne. Au cours de sa carrière, il a eu 13 victoires et concédé 7 défaites.





