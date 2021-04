jeudi 29 avril 2021 • 336 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour la première fois de sa carrière en MMA, Reug Reug s’est incliné. Lors du ONE on TNT 4, le Sénégalais est tombé par TKO. Une défaite qu'il a contestée sur son compte Instagram.

“Nous allons faire un appel de la décision d’arbitrage du combat, il est clairement que j’ai été frappé à la gorge, ce qui me rendait incapable de continuer de me battre. Mon espoir est de pouvoir disputer à nouveau le combat et de le gagner“, a posté le lutteur qui disputait son quatrième combat dans cette discipline.