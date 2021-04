jeudi 8 avril 2021 • 503 lectures • 2 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM-(Dakar) Reug Reug vient de réussir 3 sur 3 en remportant son 3e combat MMA d’affilée. Le Lutteur reconverti en MMA a battu cette nuit le suisse Patrick Schmid en 1m48sec. il devait rencontrer l’Iranien, Mehdi Barghi qui a été testé positif au Covid, et c’est finalement Patrick Schmid qui a dû faire face au redoutable champion de l’arène sénégalaise.

Il n’a fallu que 1mn et 48 secondes pour voir le suisse céder par KO Technique après une attaque de Reug Reug qui l’a roué de coups avant de le mettre à terre. Le travail au sol et la série de coups de Reug Reug ont obligé Schmid à abandonner le combat et donner la victoire à Reug Reug.

Rewmi