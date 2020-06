Modalités de reprise des Cours : Les 5 points essentiels que vous devez savoir

iGFM – (Dakar) Le ministre de l’Éducation nationale a confirmé la reprise des cours pour jeudi prochain. Ce jeudi, il a détaillé les modalités pédagogiques de cette reprise. Elles sont articulées autour de 3 points majeurs:

1-Reprise des cours le 25 juin pour toutes les classes d’examen de l’enseignement général et professionnel: Terminale, de troisième, de CM2 et classes d’examen professionnels d’Etat, en plus des élèves maitres ;

2- L’arrêt des cours est prévu pour le 28 août 2020 ;

3 – Les examens sont prévus à partir du 21 août 2020.

4-Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020 ;

5-Pour l’année scolaire 2020/2021 les activités d’enseignements-apprentissages démarreront par des séances de consolidation.