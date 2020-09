vendredi 11 septembre 2020, par Birame Ndour

L’Etat du Sénégal va mobiliser 500 milliards de F Cfa pour mettre en œuvre la stratégie de modernisation secteur de la santé et de l’action sociale proclamée par le président de la République, Macky Sall.

L’annonce a été faite sur la page Twitter de la présidence de la République, suite à une réunion, tenue hier au palais, sous la présidence du chef de l’Etat Macky Sall.

Il faut noter que dans son discours du 29 juin dernier, annonçant la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu qui avaient été décrétés pour stopper la propagation de la covid-19, le chef de l’Etat avait annoncé cette stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale à adopter en conseil des ministres.

«Le gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale, à travers un plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté.» avait annoncé le chef de l’Etat.