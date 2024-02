vendredi 9 février 2024 • 451 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 semaines Taille

iGFM - (Dakar) La 9e édition du Salon international de la construction, de la finition et de l’infrastructure (SENCON) et la 2e édition de SEN Auto se sont ouverts jeudi à Diamniadio.

Selon M. Modibo Diop, membre du comité d’organisation ‘’le but de ces salons, c’est de créer un pont entre des hommes d’affaires étrangers et le secteur privé national sénégalais et sous régional’’.

PUBLICITÉ

‘’Nous cherchons donc à nouer des partenariats entre ces industriels et les hommes d’affaires sénégalais et de la sous- région dans les BTP, l’énergie, dans le véhicule, le matériel industriel’’, a t-il dit.

PUBLICITÉ

Pour lui, ”des partenariats se nouent parce qu’en dehors des salons, il y a des rencontres personnalisées entre des hommes d’affaires du secteur privé national et de la sous régional’’.

Pour sa part, la directrice des projets SENCON, Soraya Amejoud, a indiqué que ce salon vise à ”sensibiliser le marché sénégalais’’. ‘’Nous sommes là pour sensibiliser le marché sénégalais et pour avoir aussi plus de visibilité sur le marché international’’, a-t-elle dit.

Selon elle, ‘’le salon se vend bien grâce aux sociétés locales et aux sociétés internationales qui le soutiennent chaque année’’.

Ces salons dédiés aux technologies et techniques de pointe dans les BTP, les énergies et les transports réunissent plus de 250 exposants venus de 17 pays africains et européens et des asiatiques. Ils vont durer trois jours.