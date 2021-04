vendredi 30 avril 2021 • 926 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Invité dans « Ziar », Modou Gueye est toujours égal à lui-même. Au cours de l’émission, le chroniqueur de « Kakatar » a raillé Ya Awa qui lui a offert un pack de lait.

« Oustaz est-ce qu’il est possible de se marier en ce mois béni? » demande-t-il à Oustaz Modou Fall qui a rétorqué : « Bien sûr que c’est possible ». Tout de go, Modou Gueye a demandé à Oustaz Modou Fal d’officialiser sa relation avec la belle Ya Awa.

