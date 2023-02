lundi 13 février 2023 • 660 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le lutteur et roi des arènes, Modou Lo, a donné les raisons qui l'ont poussé à affronter Boy Niang 2.

"Je me suis absenté pendant quatre ans pour cause de blessure. J’ai accepté ce combat parce que c’est ce que je voulais. J’avais toujours dit vouloir affronter ma génération. Ils sont de ma génération. Que ce soit Ama Baldé ou Boy Niang, nous sommes de la même génération. Boy Niang a fait un exploit contre Balla Gaye, c’est donc logique qu’il m’affronte. Ce sera un combat difficile et c’est ce que nous voulons. Nous n’aimons pas les combats faciles. J’aime affronter des lutteurs de la trempe de Boy Niang car ce sont de vrais athlètes", a-t-il déclaré, hier soir, à l'occasion de la signature du contrat de leur combat organisé par Gaston Productions.