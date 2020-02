Mody Niang déballe: « Cheikh Oumar Hanne a insulté et menacé de mort les enquêteurs »

iGFM-(Dakar) La révélation est de l’ancien porte-parole de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Mody Niang. En effet, sur les ondes de la RFM, ce dernier a affirmé que l’ancien Directeur du COUD et actuel ministre de l’Enseignement Supérieur, Cheikh Oumar Hanne a eu a insulté et même menacé de mort le chef de la mission de l’OFNAC chargé d’enquêter sur sa gestion.

« Quand il a compris que, les carottes commençaient à être cuites, quand il a compris qu’on découvert cette fameuse caisse et d’autres forfaits très graves, en ce moment, il ne répondait plus aux convocations. Il demandait également aux agents concernés de ne pas déféré à la convocation. en plus de cela, il couvrait le chef de la mission d’insultes au téléphone. Il lui a fait une lettre pour le couvrir d’insanités et le menacé de mort. « , a déclaré Mody Niang dans l' »mission Grand Jury de la RFM.

Il a également affirmé que l’ancien Directeur du Coud est protégé par le chef de l’Etat. « Le président n’a pas levé le plus petit doigt, alors qu’il a été saisi et informé du comportement de Cheikh Oumar Hanne ».