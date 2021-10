mercredi 6 octobre 2021 • 685 lectures • 0 commentaires

Le Colonel Doumbouya, président de la transition en Guinée, vient de nommer son premier ministres. Il s'appelle Mohamed Béavogui.

La Guinée a enfin un premier ministre. Il s’agit de Mohamed Béavogui. L’homme est né le 15 août 1953 à Mamou. Diplomate, il occupait le poste de Directeur général de l’Agence Africaine de Renforcement des Capacités avant d’être nommé, ce mercredi, premier ministre de la transition en Guinée. Mais avant ce poste, M. Béavogui a ropulé sa bosse dans plusieurs institutions internationales.



Sa carrière internationale a commencé en 1982, date à laquelle il fut nommé par les nations unies au Centre africain régional de design et d’ingénierie. En 1986, la FAO le recrute comme conseiller technique puis senior chargé de programme.



En 1992, il est muté au siège de la FAO à Rome où il devient chargé de programme Senior au siège social. Puis en 1994, il devient Gestionnaire Senior d’un portefeuille de projets de l’ONU. Il était chargé de superviser des millions de dollars de projets de développement.



En 2001, c’est le Fonds International de Développement de l’Agriculture (FIDA) qui l’engage comme comme Directeur Régional des Opérations de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, puis Directeur du partenariat et mobilisation des ressources en même temps Conseiller du président de la FIDA.



En 2014, le Guinéen Mohamed Béavogui est choisi pour diriger l’organisme continental africain autonome dénommée Mutuelle Panafricaine de Gestion de Risques. Depuis janvier 2015, Mohamed Béa est basé à Johannesbourg, Afrique du Sud, om il est Directeur Général de l’Agence Africaine de Renforcement des Capacités.