Mohamed Mangassy- « L’Objectif du Fiso est de permettre à nos jeunes de rester en Afrique »

iGFM – (Dakar) Prenant la parole ce jeudi à Banjul lors de l’ouverture du Festival International Soninké (Fiso 2020), le député Mohamed Mangassy a indiqué que « l’un des objectifs du Fiso est de permettre à nos jeunes de rester en Afrique ». Parce que rien qu’en 2017, il y a eu 2247 migrants décédés en mer dont des jeunes Soninkés.

« Le monde est en pleine évolution ; il ne fait aucun doute que la culture universelle est en train de se construire, et la culture fondée sur les valeurs de courage, de travail, de justice, de solidarité, la culture apporte une contribution consistante à la culture universelle. Mais la culture Soninké, n’est pas seulement cela. Quand on pense à l’empire du Wagadou, pour dire qu’il vient de nom Wagué, qui n’est pas seulement un nom de famille. C’est une qualité, une façon d’être ; être Wagué, c’est être digne en toute circonstance et en tout lieu.

Cette dignité des Soninkés, est-elle compatible avec ce qui se passe aujourd’hui avec cette vague de jeunes pleins de vie et de force qui vont mourir en mer pour l’Elderado.

En 2017, Direction Europe d’Amnesty International a révélé qu’au cours du premier trimestriel il y a eu 2247 migrants décédés en mer.

Les causes de ce drame est le rêve européen, le chômage, le manque de perspectives en Afrique. Dès lors il est normal que les Soninkés se penchent sur cette question. Il faut se féliciter du thème de cette édition, l’agriculture comme solution alternative à l’immigration clandestine, c’est pourquoi, comme le disait le président de l’Association pour la promotion de la culture Soninké, Ousmane Diagana l’un des objectifs du Fiso est de permettre à nos jeunes de rester en Afrique.