vendredi 22 janvier 2021 • 186 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'As Monaco aime les Sénégalais. De Roger Mendy (à gauche sur la photo ci-dessus) à Krépin Diatta en passant par Tony Sylva et Salif Diao, la liste est longue.

Décidemment, les Sénégalais aiment le Rocher. Roger Mendy (à droite sur la photo ci-dessous) a été l'un des premiers footballeurs sénégalais à porter le maillot monégasque. C'est d'ailleurs à Monaco qu'il s'est fait remarquer en Europe. Il y a remporté la Coupe de France en 1991 avant d'être vice-champion de France la même année et en 1992.

Moussa Ndiaye, Salif Diao, Tony Sylva et Souleymane Camara

D'autres Lions sont aussi passés par l'As Monaco. Il s'agit de ceux qui disputé la Coupe du monde 2022 au Japon et en Corée du Sud. Moussa Ndiaye, Salif Diao, Tony Sylva et Souleymane Camara. Contrairement à leur aîné Roger Mendy, ils n'ont pas trop convaincu sous le maillot rouge et blanc même s'ils ont été sacrés en championnat. Pourtant, Camara ét ait lui bien parti pour réussir à Monaco. En effet, après deux saisons pleines avec l'ASM, une seconde place en Ligue 1 en 2003 et une victoire en coupe de la Ligue en 2003 (avec Tony Sylva), il perd la confiance de Didier Deschamps entraîneur d'alors et devient un remplaçant de luxe.

Ibou Touré, Monin, Sambou, Keita Baldé...

Samuel Monin, Massamba Lo Sambou, Ibrahima Touré, Seydou Sy et Keita Baldé font également partie de cette colonie sénégalaise qui est passée par le Rocher. Mais, hormis Touré (31 buts en 58 matchs), les autres n'ont pas trop répondu aux attentes des dirigeants monégasques.

Krépin Diatta, le néo-monégasque

C'est le dernier sénégalais à porter pour le moment le maillot de l'As Monaco. En signant hier un contrat de cinq ans, Krépin Diatta s'ajoute à cette longue liste qui était composée de 10 Lions. Aujourd'hui, au moins 11 Sénégalais ont joué à Monaco. Un défi pour le jeune international sénégalais qui devra tenter de faire mieux que ses prédécesseurs.

"J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée", a-t-il déclaré, après son transfert qui a coûté 15 millions d'Euros (9 milliards FCFA) à l'ASM, avec un paiement échelonné sur 5 ans.