Mondial 2022 (Afrique) : les dix qualifiés pour les barrages connus

mardi 16 novembre 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C’est fait ! Ce mardi, l’Algérie, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont profité de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour rejoindre le Sénégal, le Maroc, le Mali, l’Egypte, la RD Congo et le Ghana parmi les dix qualifiés pour les barrages en zone Afrique.

Ceux-ci seront au programme en mars prochain et permettront de désigner les 5 représentants africains qui auront la chance d’aller au Qatar pour prendre part à la phase finale (du 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022). Le tirage au sort des 5 affiches des barrages, qui se disputeront sous la forme de deux matchs aller-retour, aura lieu le 18 décembre prochain.

Avec Afrikfoot

Galerie photos

Publié par Mamadou Salif editor